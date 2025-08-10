«Бог ему судья»: в Белгородской области вспомнили деда главы ВС Украины В Белгородской области заявили, что дед главы ВС ВСУ мог пропасть в 1943 году

Житель белгородского хутора Шуляков Семен Кривоножко, пропавший без вести в 1943 году, может быть дедом нового командующего Воздушными силами Украины Анатолия Кривоножко, пишет РИА Новости со ссылкой на местный музей. По его словам, фамилия военного значится в списках «Бессмертного полка первоцепляевской земли». Сотрудник музея, комментируя его назначение, заявил: «Бог ему судья».

Если это действительно его дедушка, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Скорее всего, я так думаю, — сообщили в музее.

Сотрудник учреждения уточнил, что Анатолий Кривоножко родился в этих хуторах, а его родители работали в колхозе. Местные жители положительно отзываются о семье, отмечая, что она была уважаемой и доброжелательной.

Очень обидно, что вот такое произошло, что Анатолий оказался, ну, настолько, будем так говорить, может, я неправильно выражусь, публичным человеком. Но Бог ему судья, не только люди, но и Бог ему судья. Он солдат и ответит за свои деяния и поступки лично сам, — отметил сотрудник музея.

Ранее сообщалось, что в Шебекинском районе Белгородской области скончалась 101-летняя Варвара Кривоножко, являвшаяся матерью Кривоножко. Женщина перенесла четыре инсульта, находясь в зоне постоянных обстрелов украинских военных.