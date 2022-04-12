«Блохи, вши и болезни»: россиян предупредили о рисках при встрече с ежами

Пробудившиеся от зимней спячки ежи стали выходить на поиски пропитания, в том числе и на территорию города. При встрече с таким лесным гостем лучше держаться от него подальше. Помимо острых иголок в его арсенале имеются блохи, вши и клещи, которые прячутся в колючках. Эти животные также являются переносчиками опасных заболеваний, рассказал «Невским Новостям» начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Случайно встретив ежа, как и любое дикое животное, не стоит его беспокоить. Лучше отойти в сторонку, чтобы животное смогло спокойно спрятаться. Очень нежелательно брать зверя в руки и даже дотрагиваться до него. Милые животные могут являться переносчиками опасных болезней, которые передаются человеку. Кроме того, на зверьках встречаются различные членистоногие, в том числе клещи, блохи и вши, — сказал специалист.

Ахматович также посоветовал не одомашнивать ежей — они нечистоплотные и очень шумные зверьки. В случае если они укусят, нужно сразу же обработать рану антисептиком и показаться врачу.

Ранее россиянам рассказали, как пережить встречу с медведем. По словам охотоведа Валерия Кузенкова, бурые медведи представляют сейчас даже большую угрозу, чем волки. Он посоветовал, находясь в лесу, постоянно шуметь, в таком случае зверь почувствует приближение другого существа и уйдёт.