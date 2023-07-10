Блогеру Хилми «поставили диагноз» из-за драки в кафе Психиатр Шуров заявил о личностном расстройстве у блогера Хилми, устроившего драку в кафе

Фото: hilmi_forksi1/t.me

Хилми Форкс

Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru предположил, что у блогера-трансгендера Хилми Форкса, устроившего драку с посетителем кафе быстрого питания, личностное расстройство. Специалист также увидел у Форкса нарциссические черты и демонстративно эпатажное поведение. По его словам, бесталанный человек всегда хочет быть в центре внимания, и ради этого готов создавать треш-контент.

Здесь очевидно присутствует личностное расстройство, сочетание нарциссических и истерических черт, а также демонстративно эпатажное поведение. <...> Какой-то большой психиатрии я не вижу, тут даже скорее истерическое расстройство личности с определенными чертами – эгоцентризмом, желанием заявить о себе, — сказал Шуров.

Ранее на востоке Москвы около 30 уроженцев среднеазиатских республик разгромили кафе, после чего избили, порезали и ограбили сотрудников заведения. Драка произошла из-за того, что компанию попросили заплатить штраф за имущество, испорченное во время конфликта с другими посетителями.

В мае москвичка устроила погром в кафе, не желая оплачивать счет. Сначала 25-летняя девушка не хотела оплачивать счет и унижала официантов. Прибывшие сотрудники полиции попытались утихомирить женщину, но столкнулись с агрессией: девушка начала бросаться посудой, а потом расцарапала одному из стражей порядка лицо.