Блогер назвал причины бегства тысяч иммигрантов из Канады

https://static.news.ru/photo/c8d4f2a2-826c-11eb-98b8-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Блогер El-Tolstyh, работавший в Канаде несколько лет, заявил о тысячах иммигрантов, покидающих страну. Министерство статистики североамериканского государства сообщило, что число постоянных резидентов, проживших в Канаде менее пяти лет, снизилось на 42 тысячи человек, а тех, кто жил от 5 до 10 лет, — на 24 тысячи. Автор текста отдал Канаде четыре года, получил PR Card, но вернулся в РФ и обратно не хочет.

Кроме очевидной причины — пандемии COVID-19 — эксперты видят и другие факторы. Например, сложности при трудоустройстве. Всё реже люди находят подходящие вакансии и трудятся по профессии. Им приходится заниматься низкоквалифицированными работами. Образование и опыт чужой страны в Канаде не ценят, а для открытия собственного бизнеса необходимы лицензии. А они дорогие.

Всё вкупе: адаптация дипломов, переобучение и оформление разрешительных документов иногда занимает несколько лет. Из-за чего профессионалы становятся таксистами или подсобными рабочими. Не все выдерживают и уезжают на родину, цитирует блогера портал «Новые известия».

А ведь были времена, особенно в 1990-х, когда у иммигрантов не было проблем с работой, а рабочие места и даже целые сектора экономики возникали на пустом месте. Канада находилась в стадии бурного развития, а заводы, фабрики, как и разработка программного обеспечения, ещё не уехали на аутсорсинг в Китай, Индию, Пакистан, Гондурас и другие прекрасные страны с дешёвой рабочей силой, — пишет издание.

Кроме того, в прошлом году экономика Канады упала на 5,4% — худший показатель за 60 лет. El-Tolstyh считает, что Канаду ждёт ухудшение качества жизни — рост бедности и повышение налогов. При этом Оттава объявила о планах принимать минимум 401 тысячу новых иммигрантов ежегодно. Это говорит об острой нужде в иностранных кадрах даже на фоне экономического спада и сложностях с поиском работы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден отменил указ предшественника Дональда Трампа о заморозке выдачи документов, подтверждающих наличие вида на жительство в Соединённых Штатах. Временный запрет был введён, чтобы защитить рабочие места американцев, но новый глава Белого дома считает, что это распоряжение только навредило американским семьям и компаниям. Однако быстрого восстановления потока трудовых мигрантов в США ждать не стоит. За время действия запрета в консульствах скопилось огромное число заявок, на обработку которых могут уйти месяцы, если не годы.