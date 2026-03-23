Блины в прошлом: на завтрак жарю творожные лепешки с яблоком и корицей — пышные, сладкие и очень вкусные

Блины в прошлом: на завтрак жарю творожные лепешки с яблоком и корицей — пышные, сладкие и очень вкусные

Беру творог, яблоки и корицу — и готовлю румяные ароматные лепешки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые пышные лепешки с хрустящей карамельной корочкой снаружи и мягкой, тающей серединкой, в которой чувствуются сладкие яблочные нотки и пряный аромат корицы. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов творога, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки муки, 1 яблоко, половина чайной ложки корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке.

В глубокой миске смешайте творог, яйцо, сахар, соль и корицу до однородности. Добавьте тертое яблоко и муку, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Столовой ложкой выкладывайте творожную массу, формируя небольшие лепешки. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или медом.

