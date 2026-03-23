23 марта 2026 в 11:35

Блины в прошлом: на завтрак жарю творожные лепешки с яблоком и корицей — пышные, сладкие и очень вкусные

Фото: D-NEWS.ru
Беру творог, яблоки и корицу — и готовлю румяные ароматные лепешки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые пышные лепешки с хрустящей карамельной корочкой снаружи и мягкой, тающей серединкой, в которой чувствуются сладкие яблочные нотки и пряный аромат корицы. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов творога, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки муки, 1 яблоко, половина чайной ложки корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке.

В глубокой миске смешайте творог, яйцо, сахар, соль и корицу до однородности. Добавьте тертое яблоко и муку, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Столовой ложкой выкладывайте творожную массу, формируя небольшие лепешки. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или медом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Больше никаких сухих и безвкусных булок: кулич с лимонным курдом — не черствеет и не крошится
Больше никаких сухих и безвкусных булок: кулич с лимонным курдом — не черствеет и не крошится
На шпротах — прошлый век: эта намазка из крабовых палочек нежнее и вкуснее любой покупной
На шпротах — прошлый век: эта намазка из крабовых палочек нежнее и вкуснее любой покупной
Картофельные лепешки с чесночным ароматом — теперь это наше семейное коронное блюдо. Нежнее драников и готовятся проще простого
Картофельные лепешки с чесночным ароматом — теперь это наше семейное коронное блюдо. Нежнее драников и готовятся проще простого
Прощайте, пирожки с капустой: творожные лепешки с луком и яйцом получаются нежнее — сытные, мягкие и без возни с тестом
Прощайте, пирожки с капустой: творожные лепешки с луком и яйцом получаются нежнее — сытные, мягкие и без возни с тестом
Картошка, яйцо и щепотка паприки — вот и весь секрет моих любимых лепешек. Получаются нежнее и сочнее любых драников
Картошка, яйцо и щепотка паприки — вот и весь секрет моих любимых лепешек. Получаются нежнее и сочнее любых драников
рецепты
завтраки
кулинария
лепешки
Мария Левицкая
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

