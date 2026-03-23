Гладков приказал использовать особую технику при доставке продуктов Гладков поручил доставлять продукты в приграничье на бронетехнике с РЭБ

Доставка продуктов и корреспонденции в приграничные районы Белгородской области должна осуществляться на бронированной технике, заявил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании с правительством региона. Трансляция велась на странице главы региона во «ВКонтакте». При этом он подчеркнул, что машины должна быть оснащены средствами радиоэлектронной борьбы и детекторами дронов.

Уважаемые главы [районов], уделите, пожалуйста, внимание доставке продуктов питания, корреспонденции именно бронированной техникой. Запрещаю использовать бронированную технику без детекторов и без РЭБ, — поручил Гладков.

По словам главы области, оперативная обстановка в приграничье не позволяет коммерческим предприятиям наладить регулярные поставки продовольствия в населенные пункты у границы с Украиной. В связи с этим снабжение жителей осуществляется силами владельцев магазинов, продавцов или благодаря везению.

Ранее Гладков опубликовал видео с работой спецназа, который защитил его от атаки БПЛА во время визита в село Смородино. Дрон атаковал главу региона, когда тот встречался с местными жителями.