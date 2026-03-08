Зимняя Олимпиада — 2026
Блины с творогом больше не заворачиваю: делаю творожные шарики с кокосом и подаю с ягодным соусом — нежнее и интереснее

Беру творог, кокосовую стружку и ягоды — и готовлю нежные шарики, которые влюбляют в себя с первого укуса. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака, десерта или детского праздника. Его необычность в том, что никакой возни с тестом и жаркой — просто смешал, скатал и убрал в холодильник, а получаются такие нежные, ароматные шарики, что затмят любые блины с творогом. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту шарики с тонким кокосовым ароматом, а в центре — сюрприз из сочного ягодного соуса, который добавляет свежесть и яркость. Они такие красивые и аппетитные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их приготовить.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 50 г кокосовой стружки, 2 ст. ложки сахарной пудры, 30 г сливочного масла, 2 ст. ложки измельчённого печенья (для связки), ванилин. Для соуса: 100 г любых ягод (свежих или замороженных), 1 ст. ложка сахара. Творог разомните с мягким маслом, сахарной пудрой и ванилином. Добавьте кокосовую стружку (оставьте немного для обсыпки) и печенье, тщательно перемешайте. Скатайте небольшие шарики и обваляйте в оставшейся стружке. Уберите в холодильник на 30 минут. Для соуса ягоды прогрейте с сахаром до мягкости, протрите через сито или пробейте блендером. Подавайте шарики, полив ягодным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

