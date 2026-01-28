Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 07:24

Блины, когда в холодильнике пусто: готовлю без молока и кефира. Получаются тонкие и очень вкусные!

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Это базовый, фундаментальный рецепт из разряда «все под рукой». Он доказывает, что для того чтобы испечь отличные блины, не нужны дефицитные продукты — достаточно того, что есть на любой кухне практически всегда.

В глубокую миску разбиваю 2 яйца, добавляю 2 столовые ложки сахара, щепотку соли и хорошо взбиваю венчиком. Вливаю 2 столовые ложки растительного масла и 500 мл воды. Важный секрет: если использовать сильно газированную воду, блины получатся более ажурными и дырявыми. Все снова перемешиваю. Постепенно, частями, начинаю вводить просеянную муку. Мне нужно примерно 250–280 граммов пшеничной муки, но лучше ориентироваться на консистенцию. Замешиваю тесто, которое по густоте должно напоминать жидкую сметану и легко стекать с ложки тонкой струйкой. Даю тесту постоять 10–15 минут, чтобы клейковина муки развилась, тогда блины не будут рваться. Хорошо разогреваю сковороду (желательно блинную) и слегка смазываю ее поверхность маслом только перед первым блином. Наливаю половник теста на центр сковороды и быстрыми круговыми движениями распределяю его по всей поверхности.

Жарю на среднем огне до румяных краев и появления дырочек на поверхности, затем аккуратно переворачиваю широкой лопаткой и обжариваю с другой стороны. Подаю сразу с любыми топингами: вареньем, сгущенкой, медом или икрой.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

