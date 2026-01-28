Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 06:21

Блины в бутылке: без мисок и брызг теста! Смешиваю ингредиенты только так — гениально просто и быстро

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот способ для тех, кто хочет безупречный результат с минимальными усилиями. Вы просто засыпаете все в одну тару, закрываете крышку — и через минуту у вас готово идеальное тесто, а на столе нет ни пятнышка.

Беру чистую пластиковую бутылку на 1–1,5 литра с широким горлышком (удобно через воронку). Сначала засыпаю туда 10 столовых ложек (около 150 г) пшеничной муки. Затем добавляю 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, щепотку соли и 1/2 чайной ложки соды. Закрываю бутылку крышкой и хорошо все взбалтываю в течение минуты — так сухие и жидкие ингредиенты начнут соединяться. После этого открываю крышку и вливаю примерно 500 мл молока комнатной температуры (можно заменить на кефир или их смесь). Снова закрываю крышку и тщательно трясу бутылку еще пару минут, пока внутри не образуется абсолютно гладкое, однородное тесто без единого комочка. В самом конце добавляю 2 столовые ложки растительного масла, еще раз слегка взбалтываю — и тесто готово. Даю ему постоять 5–10 минут. Разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом. Откручиваю крышку и, слегка сжимая бутылку, аккуратно наливаю тесто на горячую поверхность, вращая ее для формирования круга. Жарю блины с двух сторон до румяности. Бутылку с остатками теста можно просто закрыть крышкой и убрать в холодильник до следующего раза.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

