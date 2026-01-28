Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Блины с шоколадным ганашем: рецепт начинки проще некуда. Всего три компонента — результат шикарный. Попробуйте!

Эта начинка — классический ганаш, но адаптированный для блинов. Сочетание теплых сливок и шоколада создает химию вкуса, а сливочное масло дает нужную плотность, чтобы крем не растекался, а медленно таял на языке.

Для начинки беру 200 граммов хорошего темного или молочного шоколада и ломаю его на мелкие кусочки в глубокую жаропрочную миску. В сотейнике нагреваю 200 мл жирных сливок (33%) до горячего состояния, но не даю им закипеть — как только по краям пошли первые пузырьки, снимаю с огня. Заливаю горячими сливками кусочки шоколада и оставляю на 2-3 минуты, чтобы шоколад начал плавиться. Затем тщательно перемешиваю массу венчиком до получения идеально гладкой, блестящей и однородной текстуры. Добавляю 50 граммов мягкого сливочного масла, нарезанного кубиками, и снова перемешиваю до полного соединения. Масло делает начинку более плотной и глянцевой. Даю ганашу остыть при комнатной температуре, а затем убираю в холодильник минут на 20-30, чтобы он немного загустел и стал удобной для намазывания консистенции. Этой густой шоколадной массой намазываю остывшие блины, сворачиваю их в трубочку или конвертик. Подавать можно сразу или дать постоять немного — начинка останется мягкой внутри, но не будет вытекать.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

