28 января 2026 в 11:15

Названа специя, которая может защитить мозг при химиотерапии

F&F: экстракт розмарина может смягчать нарушения памяти при химиотерапии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Исследователи из Университета Айн-Шамс (Египет) выяснили, что экстракт розмарина способен облегчать проблемы с памятью и концентрацией у людей, проходящих курс химиотерапии, результаты работы публикует журнал Food & Function (F&F). Ученые вызывали когнитивные нарушения у крыс с помощью оксалиплатина и затем вводили экстракт розмарина в спиртовой форме или в виде наночастиц для их коррекции.

Исследование выявило, что розмарин уменьшает повреждения гиппокампа, важного участка мозга, который отвечает за обучение и память. Кроме того, экстракт розмарина способствовал улучшению поведения, памяти и концентрации.

Биохимический анализ показал, что розмарин эффективно восстанавливает антиоксидантную защиту нервных клеток, снижает воспалительные процессы и блокирует активацию молекулярных механизмов, вызывающих гибель нейронов. Также было отмечено усиление сигнального пути Wnt/β-катенин, который играет ключевую роль в поддержании структуры и функций мозга. Также розмарин не снижает противоопухолевую эффективность оксалиплатина, что важно для его клинического применения.

Ранее терапевт Анастасия Ремчукова рассказала, что длительная икота, которая длится более двух недель может быть признаком рака желудочно-кишечного тракта. При таких симптомах необходимо обследование ЖКТ для исключения онкологии. Также икота может быть связана с проблемами нервной системы.

