Названа специя, которая может защитить мозг при химиотерапии F&F: экстракт розмарина может смягчать нарушения памяти при химиотерапии

Исследователи из Университета Айн-Шамс (Египет) выяснили, что экстракт розмарина способен облегчать проблемы с памятью и концентрацией у людей, проходящих курс химиотерапии, результаты работы публикует журнал Food & Function (F&F). Ученые вызывали когнитивные нарушения у крыс с помощью оксалиплатина и затем вводили экстракт розмарина в спиртовой форме или в виде наночастиц для их коррекции.

Исследование выявило, что розмарин уменьшает повреждения гиппокампа, важного участка мозга, который отвечает за обучение и память. Кроме того, экстракт розмарина способствовал улучшению поведения, памяти и концентрации.

Биохимический анализ показал, что розмарин эффективно восстанавливает антиоксидантную защиту нервных клеток, снижает воспалительные процессы и блокирует активацию молекулярных механизмов, вызывающих гибель нейронов. Также было отмечено усиление сигнального пути Wnt/β-катенин, который играет ключевую роль в поддержании структуры и функций мозга. Также розмарин не снижает противоопухолевую эффективность оксалиплатина, что важно для его клинического применения.

