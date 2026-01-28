Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Микроавтобус с фанатами столкнулся с грузовиком на румынской трассе

Семь человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Румынии

В Румынии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились болельщики греческого футбольного клуба ПАОК, передает портал greekcitytimes.com. В результате аварии семь человек погибли на месте, еще трое получили тяжелые травмы и были госпитализированы в критическом состоянии.

Греческие фанаты направлялись во Францию, чтобы поддержать свою команду в предстоящем матче Лиги Европы против «Лиона». Водитель совершил неудачную попытку обгона и столкнулся лоб в лоб со встречным грузовиком.

Из-за неблагоприятных погодных условий экстренные службы не смогли задействовать вертолеты, но пожарные и бригады скорой помощи быстро прибыли на место происшествия. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принес соболезнования родственникам погибших в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Я был глубоко потрясен, когда мне сообщили о трагическом происшествии в Румынии, унесшем жизни семи наших молодых соотечественников. Правительство Греции и наше посольство находятся в прямом контакте с местными властями и оказывают им всю возможную поддержку, — высказался министр.

Ранее взрыв на греческой фабрике по производству печенья убил четырех человек. Еще одна женщина пропала без вести. В больницу доставили шесть работниц фабрики и одного пожарного. Причиной ЧП могли быть аммиак или пропан.

