19 января 2026 в 10:35

Блины и сырники отдыхают. Готовлю эремчек юкалары по-татарски — вкусные нежные. К чаю и на завтрак

Эремчек юкалары, или творожные лепешки по-татарски. Беру творог, муку и яйцо — готовлю простую и душевную выпечку моих бабушек. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или к чаю.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, мягкие и эластичные лепешки с аппетитными поджаристыми пятнышками, скрывающие нежную, слегка влажную творожную основу с едва уловимой сладостью.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. соды, 250–300 г муки, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой или пропустите через сито. Добавьте яйцо, сахар, соль и соду, тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Разделите его на 8–10 равных частей. Каждую часть раскатайте в тонкую круглую лепешку толщиной около 2–3 мм. Обжарьте лепешки на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до появления золотистых крапинок. Подавайте теплыми со сметаной, сливочным маслом или медом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

