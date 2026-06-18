Блинный десерт с клубникой и творожным кремом — к чаю подаю рулетики нежнее меренги. Чаевничаем часами

Пеку тонкие блины на кипятке, взбиваю творог со сметаной в нежный крем, нарезаю клубнику пластинками, выкладываю два блина внахлест, смазываю кремом, распределяю ягоды и сворачиваю плотным рулетом. За 30 минут получается десерт, который выглядит как из дорогой кондитерской. Подруги спрашивали, где купила, а я сделала дома. Получается обалденная вкуснятина: блинчики с клубничной свежестью и творожной нежностью, без выпечки ягод.

Для приготовления вам понадобится: для блинов — 180 г муки, 300 мл молока, 2 яйца, 3 ст. ложки сахара, 5 ст. ложек сахарной пудры, 2–3 ст. ложки растительного масла; для начинки — 500 г творога, 300 г сметаны, 300 г клубники. Яйца взбейте с сахаром, влейте молоко, добавьте муку, затем стакан кипятка и 2 ст. ложки масла. Испеките тонкие блины. Творог со сметаной взбейте блендером до гладкости, добавьте пудру. Клубнику нарежьте тонкими пластинками. Два блина выложите внахлест, распределите крем, разложите ягоды, сверните рулетом. Посыпьте пудрой и украсьте ягодами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот блинный десерт с клубникой. Даже те, кто не любит творог, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять маскарпоне — крем станет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

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