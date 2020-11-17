Благодаря правозащитникам несколько сотрудников ФСИН стали фигурантами дел

В СК для возбуждения уголовных дел направлены 10 материалов служебных проверок по фактам нарушения прав заключённых сотрудниками ФСИН в Москве. Об этом NEWS.ru сообщил основатель правозащитной сети Gulagu.net Владимир Осечкин.
По нашим заявлениям, документальным фильмам и независимым расследованиям фактов пыток и вымогательств в московских СИЗО силами Управления собственной безопасности УФСИН по Москве и ФСИН России проведено этим летом и осенью 10 служебных проверок и 10 материалов направлены по подследственности в СК для возбуждения уголовных дел по фактам пыток, избиений, вымогательств денег и принуждения заключённых к оговору невиновных людей, — рассказал Осечкин.
Правозащитник отметил, что уже заведено несколько дел по статьям УК 163 «Вымогательство», 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» и 293 «Халатность». Кроме того, по данным Осечкина, решается вопрос о возбуждении дел по статьям УК 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)» и 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Их фигурантами могут стать «высокопоставленные сотрудники ФСИН, ФСБ и лидеры криминальной среды».
Большая часть этой информации подтверждается ответом, который я получил от нового врио начальника УФСИН по Москве Сергея Коновалова (копия документа имеется в распоряжении редакции. — NEWS.ru). Также, по информации нашего источника, проверка проводится в отношении начальника УФСИН по Москве генерала Сергея Мороза, — добавил правозащитник.
В пресс-службе столичной ФСИН
Как писал NEWS.ru, в начале сентября заключённый СИЗО «Матросская Тишина» скончался от травм в московской больнице № 20. На тот момент это была вторая смерть обитателя данного изолятора за месяц. До этого, 18 августа, в одной из камер того же изолятора был обнаружен арестант 1993 года рождения без признаков жизни.
В августе правозащитники опубликовали трёхчасовой фильм-расследование о пытках, вымогательствах, а также о сращивании криминалитета с силовиками в СИЗО «Матросская Тишина», часть сотрудников которого стали фигурантами резонансного уголовного дела.