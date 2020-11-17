Благодаря правозащитникам несколько сотрудников ФСИН стали фигурантами дел

https://static.news.ru/photo/3e7143ea-297f-11eb-9ee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В СК для возбуждения уголовных дел направлены 10 материалов служебных проверок по фактам нарушения прав заключённых сотрудниками ФСИН в Москве. Об этом NEWS.ru сообщил основатель правозащитной сети Gulagu.net Владимир Осечкин.

По нашим заявлениям, документальным фильмам и независимым расследованиям фактов пыток и вымогательств в московских СИЗО силами Управления собственной безопасности УФСИН по Москве и ФСИН России проведено этим летом и осенью 10 служебных проверок и 10 материалов направлены по подследственности в СК для возбуждения уголовных дел по фактам пыток, избиений, вымогательств денег и принуждения заключённых к оговору невиновных людей, — рассказал Осечкин.

Правозащитник отметил, что уже заведено несколько дел по статьям УК 163 «Вымогательство», 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» и 293 «Халатность». Кроме того, по данным Осечкина, решается вопрос о возбуждении дел по статьям УК 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)» и 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Их фигурантами могут стать «высокопоставленные сотрудники ФСИН, ФСБ и лидеры криминальной среды».

Большая часть этой информации подтверждается ответом, который я получил от нового врио начальника УФСИН по Москве Сергея Коновалова (копия документа имеется в распоряжении редакции. — NEWS.ru). Также, по информации нашего источника, проверка проводится в отношении начальника УФСИН по Москве генерала Сергея Мороза, — добавил правозащитник.

В пресс-службе столичной ФСИН информируют , что 13 ноября в отношении младшего инспектора СИЗО-3 заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК «Получение взятки». Он якобы за денежное вознаграждение передал одному из подследственных сотовый телефон. Днём ранее сотрудник столичного СИЗО-12 стал фигурантом уголовного дела о халатности.

Как писал NEWS.ru, в начале сентября заключённый СИЗО «Матросская Тишина» скончался от травм в московской больнице № 20. На тот момент это была вторая смерть обитателя данного изолятора за месяц. До этого, 18 августа, в одной из камер того же изолятора был обнаружен арестант 1993 года рождения без признаков жизни.

В августе правозащитники опубликовали трёхчасовой фильм-расследование о пытках, вымогательствах, а также о сращивании криминалитета с силовиками в СИЗО «Матросская Тишина», часть сотрудников которого стали фигурантами резонансного уголовного дела.