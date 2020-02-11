https://static.news.ru/photo/da894c8c-4cda-11ea-a4ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель Александр Гусов отреагировал на публикацию издания Baza, в которой его называют владельцем Telegram-канала «Футляр от виолончели». Мужчина обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете.

Он просит привлечь к ответственности генерального директора ООО «4 кота» Анатолия Сулейманова и главреда Baza Никиту Могутина, передаёт «Медуза». По мнению заявителя, журналисты распространяли заведомо ложные сведения, которые опорочили его честь и достоинство. Он уверен, что сотрудники издания делали это намеренно, так как добивались формирования у читателей негативного отношения к его деятельности.

Накануне Baza сообщала , что у Гусова и его партнёра Карло Мачавариани провели обыски сотрудники ФСБ из-за его связи с каналом «Футляр от виолончели». По данным СМИ, силовики изъяли у него сим-карту, на которую был зарегистрирован аккаунт в мессенджере. С тех пор на канале не появлялось новых сообщений.

Позднее Гусов выступил с опровержением этой информации и пообещал обратиться в суд.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не интересуется ситуацией с каналом.