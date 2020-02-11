Предприниматель Александр Гусов отреагировал на публикацию издания Baza, в которой его называют владельцем Telegram-канала «Футляр от виолончели». Мужчина обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете.
Он просит привлечь к ответственности генерального директора ООО «4 кота» Анатолия Сулейманова и главреда Baza Никиту Могутина,
Накануне Baza
Позднее Гусов выступил с опровержением этой информации и пообещал обратиться в суд.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не интересуется ситуацией с каналом.
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