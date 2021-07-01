«Бизнес на волоске»: Табаков оценил позицию властей Москвы по QR-кодам

Создатель нескольких московских ресторанов Антон Табаков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал сомнения мэрии Москвы в реальности предоставляемых ресторанами сведений об убытках. Он отметил, что не видит в словах рестораторов манипуляции.

Кто-то потерял больше, кто-то потерял меньше. Манипулируют ли общественным мнением? Не знаю, в чём тут манипуляция, бизнес практически находится на волоске от своей гибели, — подчеркнул он.

По его словам, предприниматели бьются за возможность получить хоть какую-то прибыль и компенсировать убытки, которые у них были за последние полтора года.

Антон Табаков создал рестораны «Обломов», «Мао», «Кафк», «Антонио» и кофейню «Илья Ильич».

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что выручка столичных ресторанов и кафе с момента введения QR-кодов сократилась на 15–20%. По его словам, она всё равно превышает среднегодовую за 2020 год. Ефимов назвал преувеличением заявления представителей отрасли о падении выручки на 80% и добавил, что власти видят «совершенно иную картину».

По его словам, бизнесмены «пытаются злоупотреблять, играть с общественным мнением».