Биолог рассказал об опасности гигантских слизней

https://static.news.ru/photo/6827112c-dbb1-11ea-a973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lvova Anastasiya/Общественное достояние/wikimedia.org

Биолог и зоолог Евгений Абизов рассказал, чем опасны для людей и посадок гигантские слизни, нашествие которых наблюдается этим летом в Московской области.

Взрослые особи этих брюхоногих моллюсков, которых также называют испанскими, польскими, лузитанскими и красными придорожными, достигают 12 см в длину. По словам специалиста, их слизь опасна при контакте с повреждёнными участками кожи, поэтому садоводам и огородникам стоит соблюдать осторожность во время работы.

Есть опасность попадания тех механически переносимых микроорганизмов, которые содержатся в слизи этих моллюсков. Работать с ними рекомендуется в защитных перчатках — достаточно садовых матерчатых, — уточнил он.

При этом, подчеркнул Абизов, опасность слизней для сельскохозяйственных культур бесспорна и весьма значительна. Гигантские моллюски способны практически полностью уничтожить урожай плодово-ягодных культур, например, клубники, винограда, абрикосов и грецкого ореха.

По словам биолога, существуют традиционные способы борьбы со слизнями при помощи веществ кожно-нарывного действия. Раньше предлагалось использовать хлорофос, однако это «практически боевое отравляющее вещество». Для бытовых целей подойдёт простая смесь песка с золой в соотношении один совок золы к двум совкам песка, так как слизни не терпят иссушающего действия и очень любят влагу.

Этой смесью нужно посыпать влажные тёмных места, где слизни скрываются от летнего зноя, а также места подхода этих вредителей к посадкам ягод, приствольные круги плодовых деревьев и кустарников, — рассказал Абизов.

Он добавил, что слизни могли попасть в Подмосковье из-за растущей популярности среди садоводов на экзотические растения, связанной с изменением климата. К ним, например, относятся виноград и абрикосы. В 90% саженцы импортируются из Европы, начиная с Нидерландов и заканчивая более южными регионами, такими, как Испания и Франция. Чаще всего посадочный материал доставляется с корневой системой в грунте, где, возможно, и находятся яйца и маленькие слизни, передаёт «Радио 1».

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов предупредил дачников об угрозе со стороны оранжевых слизней. Их точное название — слизни-лузитаны. Они родом c Пиренейского полуострова. Он заявил об особой опасности этих слизней.