Биолог раскрыла важнейшие нюансы содержания кошки и собаки в одной квартире Биолог Татаренко: хуже всего с кошками в одном доме уживаются охотничьи собаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хуже всего в одной квартире с кошкой уживаются собаки охотничьих пород, рассказала NEWS.ru мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко. Она отметила, что лучше всего заводить щенка при взрослой кошке.

Лучше, на мой взгляд, заводить щенка при взрослой кошке. Нельзя, конечно, допускать, чтобы щенок кошку донимал. Но кошка не будет преследовать щенка. Если он ей будет надоедать, ему же интересно, она ему, конечно, покажет, что ее не надо трогать, но, в целом, они сами разберутся. И щенок поймет, что с кошкой лучше не связываться, — добавила Татаренко.

По ее словам, котенка и щенка нельзя надолго оставлять одних, так как они могут друг друга травмировать. Собеседница объяснила, что питомцы должны привыкнуть и подрасти. Кроме этого, как отметила биолог, важно учитывать размер щенка.

Если заводить одновременно котенка и щенка, нельзя их надолго оставлять одних, пока они не привыкнут, не начнут подрастать. Потому что и щенок может повредить что-нибудь котенку, и котенок может расцарапать и повредить глаз щенку. Кроме того, нужно учитывать размер щенка, — подчеркнула Татаренко.

Кинолог Владимир Голубев ранее рассказал, что в теплое время года у собак может возникнуть аллергия, которая мешает их самочувствию. По его словам, также причиной плохого состояния питомца может быть тепловой удар и ожоги лап. Как пояснил эксперт, из-за пыльцы растет риск развития аллергии, после чего собака начинает кашлять, чихать и расчесывать морду.