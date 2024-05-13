Кинолог рассказал, почему собаки плохо себя чувствуют в теплое время года Кинолог Голубев: у собак в теплое время года может появиться аллергия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В теплое время года у собак может возникнуть аллергия, которая мешает их самочувствию, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, также причиной плохого самочувствия у собак может быть тепловой удар и ожоги лап.

Цветение растений, раскаленный асфальт, прогулки по солнцу и многое другое может стать причиной плохого самочувствия питомца. В теплое время года уделяйте внимание собаке: берегите от сквозняков и открытого солнца, купания в грязных водоемах, прогулок по раскаленному асфальту, — объяснил эксперт.

Кинолог отметил, что из-за пыльцы у собаки может начаться аллергия, из-за чего питомец может начать кашлять, чихать и расчесывать морду. Также у некоторых собак есть аллергия на укусы насекомых, например осы или шмеля, которые появляются на улице в конце весны — начале лета.

В особенно жаркие дни собака может получить тепловой удар, поэтому необходимо следить за состоянием питомца и не оставлять его на открытом солнце в знойный день или в закрытой машине. Усиленная одышка и отсутствие реакции на команды могут быть первыми симптомами теплового удара у животного, из-за которых следует срочно обратиться за помощью.

Кроме того, в жаркие дни прогулки могут навредить питомцу, добавил Голубев. Раскаленный асфальт и другие дорожные покрытия могут стать причиной серьезных ожогов у собаки, заключил кинолог.

Ранее доктор ветеринарных наук Андрей Руденко рассказал, что жаркая погода представляет опасность для собак, особенно для карликовых и брахицефалических пород. По его словам, в зоне риска — мопсы, бульдоги, гриффоны и пекинесы.