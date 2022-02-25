«Безопасность — не единственное, что здесь попирают»

В интим-магазине «Точка любви» в Петербурге посетитель жестоко убил 33-летнюю девушку-продавца, которая одна работала там в ночную смену. Задержанный подозреваемый признался в содеянном, по его словам, он пошёл на преступление ради ограбления. Руководство сети, в которой произошла трагедия, пообещало усилить безопасность своих сотрудников и посетителей, заверяя, что такое случилось впервые. Однако произошедшее, судя по всему, — лишь вершина айсберга. Как рассказывают работники секс-шопов этой сети, они сталкиваются с домогательствами, нападениями и угрозами. Всё это, по их словам, связано с отсутствием защиты на рабочих местах и подчас игнорированием их интересов работодателем. Подробности — в публикации NEWS.ru.

«Домогательства — это обычные будни»

Трагедия в петербургском секс-шопе «Точка любви» случилась поздно вечером 18 февраля. Зашедший в магазин посетитель нанёс продавцу-консультанту Ольге больше 20 ножевых ранений и украл товар. Пострадавшая успела позвонить знакомым, но когда на место происшествия прибыли экстренные службы, девушка уже умерла. Злоумышленником оказался 30-летний Кирилл Васильев, у которого дома нашли похищенные вещи.

После трагедии в Петербурге редакция пообщалась с несколькими бывшими сотрудниками «Точки любви», которые на условиях анонимности рассказали, как в силу специфики профессии им приходилось сталкиваться с проблемами на рабочем месте, в том числе касающимися их безопасности.

Стоп-кадр с камеры наблюдения в магазине Mash | Мэш на Мойке/vk.com

Как рассказал NEWS.ru бывший продавец одного из московских секс-шопов Владимир (имя изменено), который проработал там больше года, сложностей в плане безопасности было много и главную опасность представляли клиенты. Они в силу специфики магазина часто бывают в алкогольном или наркотическом опьянении, агрессивные и неадекватные.

Домогательства — это обычные будни «Точки любви», особенно если ты женщина. Это происходит в каждом магазине и практически каждый день. Парней это тоже не обходит, просто случается немного реже. Ко мне часто приставали, домогались и пытались спровоцировать на агрессию и другие действия. Лично у меня до физического насилия не доходило, однако есть огромное количество историй о том, как в магазинах разбивали стёкла, продавцы дрались с неадекватными покупателями, есть история о том, как одного промоутера ударили ножом во время кражи товара. Это дело замолчали, а сотрудника, насколько я знаю, уволили, — рассказывает Владимир.

Одно время он работал в магазинах «не в самых благополучных и отдалённых районах города», где возникали проблемы «с людьми и безопасностью». Каждую смену с молодым человеком кто-то хотел подраться, в том числе из-за места, где он работал. Конфликты возникали как в магазине, причём под камерами видеонаблюдения, так и на крыльце, куда сотрудники выходят покурить.

Однажды, по словам Владимира, к нему пришёл мужчина крупного телосложения, который был больше продавца «в полтора раза». Посетитель начал его трогать, намекать на секс, а также «пытаться засунуть себе товар в интимные места и так далее». Этот человек пробыл в магазине около 15 минут и ушёл только после того, как Владимир показал ему перцовый баллончик. Но на этом история не закончилась — каждую смену этот посетитель приходил и стоял по несколько часов рядом с магазином, о чём Владимир неоднократно говорил начальству, но до трагедии с Ольгой он «не понимал, чем может закончиться эта ситуация, и не настаивал на решении проблемы». А прекратилось это только после того, как продавец перевёлся в другой магазин, но и там проблемы подобного рода сохранились.

Как вспоминает собеседник NEWS.ru, на новой точке, которая также располагалась «в неблагополучном районе города», в магазин однажды пришёл пьяный мужчина, который угрожал Владимиру расправой. Однако после обещания нажать на тревожную кнопку незваный гость ретировался.

Но это тоже было больше пустой угрозой, так как если бы он хотел со мной что-то сделать, то охрана просто бы не успела приехать и вмешаться. Проблема отдалённых районов в том, что при устройстве в «Точку любви» обещают, что охрана приедет в течение пяти минут, однако это касается лишь близких к центру районов города. Часто бывали ситуации, когда охрана по вызову уже приезжала через 10–30 минут после вызова и просто везло, что продавцы могли сами регулировать ситуацию, — объясняет Владимир.

Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

По его словам, часто возникали ситуации, когда в точках продаж кнопки могли не работать на протяжении нескольких дней. А в только открывающихся магазинах сотрудников, как отмечает бывший продавец, «в целях повышения прибыли ставят туда работать до установки этой самой кнопки».

Бывшая сотрудница одного из московских магазинов «Точка любви» Мира также отмечает: основная проблема была в том, что руководство было в курсе о регулярных посещениях магазина лицами в алкогольном, наркотическом опьянении. По её словам, в точках на окраинах Москвы в целом всегда был «своеобразный контингент».

Во время моей работы в этой компании в одной из точек девушке угрожали ножом во время ограбления, она отдала все деньги, и мужчина ушёл. Позже выяснилось, что на днях в том же районе так же грабили другие секс-шопы, и начальство было в курсе, но мер не приняло, — рассказывает Мира.

Камеры не защищают

Владимир утверждает, что сотрудники жаловались руководству на проблемы с безопасностью и критиковали политику руководства за отсутствие защиты, но глава местной службы безопасности «писал работникам с угрозами и намёками на увольнение за подобные высказывания». Периодически сотрудники обращались к руководству по поводу воровства товаров посетителями, но похитителей не находили, хотя были обращения в МВД, а в остальных ситуациях за время работы Владимира в данной сети «ни разу по факту домогательства или насилия обращений в полицию от компании не было».

Также он подчеркнул, что в случаях экстренных ситуаций камера наблюдения «вообще никак не способна помочь», а поскольку магазинов очень много, то «за ними всеми даже не следят в режиме онлайн».

В течение дня за магазинами следят выборочно в небольшие промежутки времени, а материалы [с камер] отсматриваются постфактум для выписывания штрафов сотрудникам или по запросу на конкретный промежуток времени в случае кражи. Они могут помочь при поиске или разборе конкретных ситуаций, но никак не защищают непосредственно здесь и сейчас, — говорит Владимир.

Также он обращает внимание на то, что в магазинах нет охранников, если торговая точка не расположена в торговом центре или похожих объектах, где имеются общие секьюрити. За время работы Владимира, по его словам, вопрос об охране не поднимался, и он не знает «случаев, когда охранники нанимались бы непосредственно „Точкой любви“». Точную причину такого подхода собеседник NEWS.ru назвать не смог, предположив, что «это просто невыгодно компании и затрата лишних денег».

По словам Миры, в магазинах есть только тревожные кнопки, а охранников нет «по элементарной причине»:

Им тоже нужно платить деньги. Ставка продавца в круглосуточном магазине без процентов от продаж — 1000 рублей за сутки. На охранников придётся раскошелиться побольше.

Владимир добавил, что так, как работал объект на улице Дыбенко в Петербурге, где случилась трагедия, функционируют почти все магазины сети, за исключением точек, открытых только в дневное время. Сотрудники имеют право закрывать магазин на ключ с 00:00 до 08:00, однако это, по словам бывшего работника секс-шопа, «вообще никак не помогает, потому что если ты не открываешь дверь посетителю в течение минуты — штраф».

По личному опыту, это никак не помогает в безопасности, потому что ты открываешь дверь всем, потому что оценить безопасность человека просто через камеру домофона невозможно, — продолжает Владимир.

Впрочем, как полагает собеседник NEWS.ru, проблемы с защищённостью работников есть не только в «Точке любви», потому что секс-шопы «работают по одной схеме»: сотрудник в магазине фактически один за закрытыми дверями, и нет никаких сторонних наблюдателей или свидетелей.

О том, что проблема стоит остро, и не только в магазинах «Точки любви», говорит и Мира. По её мнению, это связано с тем, что «любой более-менее развитой сетью управляют очень богатые, но очень далёкие от рабочих процессов люди, которых мало интересует то, о чём не пишут в отчётах, через что регулярно проходят сотрудники магазинов». А «Точка любви», как объясняет собеседница NEWS.ru, строится на чёткой иерархии, где даже между продавцом и менеджером одного магазина есть ещё несколько должностей, которым продавец подчиняется.

Штрафы и маленькие зарплаты

Другая экс-сотрудница «Точки любви», Марина (по её просьбе имя изменено), несколько месяцев проработала в одном из спальных районов Москвы. По её словам, основными посетителями магазина были рабочие-мигранты, но проблема с ними заключалась, как правило, в плохом знании языка. А опасность могла исходить от «пьяни, стрёмных мужиков, мерзких дедов и людей в наркотическом аффекте».

imago stock&people/Global Look Press

По её наблюдениям, в компании большая текучка кадров, которых «только успевают обучить, как оказывается, что работать придётся в других условиях, не таких комфортных, как учили».

Обо всём предупреждают на обучении, но это только закаляет страсть к работе, где обещают гигантские выручки. В итоге ты попадаешь в областные магазины или гетто и ловишь там психоз на смене оттого, что никто не заходит и ты сидишь здесь за 500 рублей на 12 часов. Если кто соизволит зайти, так это «шутники», как их называют, чтобы потроллить тебя или делать стрёмные комплименты. Истории про попытки домогательств после часовой консультации или прямо с порога, «дрочеров», которые дёргают себя через карман джинсов или которые звонят в восемь утра на рабочий телефон перед тем, как самим отправиться на работу, — то, что уже скучно обсуждать, — отмечает Марина.

По её словам, такое происходит на каждой смене и считается нормальным для этой работы. А если человек не готов сам отвечать за своё здоровье, то «он здесь не подходит, он не боец».

Также Марина признаётся, что «нигде не видела столько людей с ментальными заболеваниями и сложными судьбами, как здесь». В какой-то момент «кажется, что опасные клиенты, сон на полу, маленькие зарплаты, глупые штрафы и магазины, в которые нужно ехать по два часа, — это не самое плохое, на что они не соглашались в своей жизни».

Можно научиться не принимать близко к сердцу любые слова и действия клиентов, но в какой-то момент страшно потерять бдительность и упустить важный тревожный сигнал о том, что человек намерен пойти дальше слов. Оценка опасности ситуации целиком зависит от сотрудника — и в случае чего он может нажать тревожную кнопку, — продолжает собеседница NEWS.ru.

По словам Марины, у неё не было проблем с охраной, сотрудники которой при экстренных ситуациях «приезжали за пять минут». Но сложность заключается в том, как отличить потенциально опасных посетителей, особенно ночью, когда нужно открыть дверь за минуту. А бывали случаи, когда «они не начали её выносить и орать».

Также продавцам секс-шопов, по словам Марины, постоянно приходится «противостоять изощрённым психологическим манипуляциям, чтобы затащить тебя к себе домой или использовать продукцию прямо в магазине». За это не вызывают наряд и не жалуются в полицию. Но если происходит серьёзное ЧП, обращения в МВД «делаются через главного по безопасности», которого, по словам бывшей продавщицы, «никто никогда не видел», но известно, что якобы «работает он 24/7, как большой брат с щупальцами из отдела слежения за камерами».

Коллеги рассказывали, что он двигал дела по кражам и порче имущества магазина. За домогательства и назойливые звонки он находит этих людей и угрожает им, чтобы больше такого не повторялось. Но поток уродов не кончится, здесь для них красная дорожка, — уверена Марина.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как и Владимир, она полагает, что камеры слежения мало помогают в обеспечении безопасности сотрудников, потому что «мало кто их боится». Ради предотвращения краж и иных противоправных действий продавец должен напомнить потенциальным злоумышленникам о существовании камеры и тревожной кнопки, как сделала погибшая Ольга Вопилова.

Рост и издержки

По словам Марины, «скриншоты с ворами и неадекватами» во внутренних коммуникациях сотрудников показывают, что иногда «одни и те же люди повторяют всё снова и снова». А камеры в основном «нужны для того, чтобы штрафовать сотрудников, причём сетка штрафов работает по прецедентному принципу и иногда ты получаешь за то, что никак не мешает твоей работе, особенно в пустом магазине».

Об этом же говорит и Мира. По её словам, «камеры стоят в магазинах только ради того, чтобы люди, которые смотрят в них 24/7 в онлайн-режиме, записывали себе в тетрадь безумные штрафы для сотрудников магазина».

В свою очередь Марина также утверждает, что продавцам «при себе запрещено иметь средства самообороны — компания опасается, что сотрудник превысит нормы самообороны и за это придётся отвечать, клиент превыше всего».

Безопасность — не единственное условие, которые здесь попирают. Но именно она является общей проблемой для сферы. Есть люди, которым нравится работать в этой сфере, они в ней растут и идут работать в другие секс-шопы — там не более безопасно, но хотя бы есть фиксированный оклад. Добровольного медицинского страхования, моральных компенсаций и психологов здесь ожидать не приходится. Нужно понимать, что «Точка любви» — компания, которая немыслимо быстро растёт и почти каждую неделю открывает новые магазины. И, конечно, экономит на издержках. Мне кажется, что это основная причина для ущемления сотрудников в том, чтобы обеспечивать равные безопасные, комфортные и справедливые условия труда, — резюмировала Марина.

Руководство позиционирует «Точку любви» как «крупнейшую сеть 18+ в России». На сайте компании сказано, что под её маркой действует около 100 магазинов, главным образом в Москве и Петербурге, а также в Пензе, Екатеринбурге и Челябинске. Головной офис располагается в Москве, но официальным юридическим лицом сети, судя по реквизитам в интернет-контактах, является Кошкин Павел Александрович, зарегистрированный как ИП в 2015 году в Пензе. Как подтвердил NEWS.ru бывший сотрудник компании Владимир, «вся сеть разделена на кучу ИП, оформленных на непонятных людей, которых никто никогда не видел, но при этом фактически всё принадлежит Кошкину».

Zamir Usmanov/Global Look Press

NEWS.ru обратился с официальным запросом к руководству «Точки любви», в котором попросил сообщить, как обеспечивается безопасность сотрудников и существуют ли с этим проблемы, происходили ли ранее случаи нападений на персонал, а также какие меры сеть собирается предпринять после трагедии 18 февраля.

Комментарий от компании получить не удалось, зато 22 февраля на страницах «Точки любви» в соцсетях было обнародовано сообщение в связи с убийством Ольги. В нём говорится, что компания «приняла решение не концентрировать своё внимание на публичности и огласке события, в первую очередь помогать в расследовании и оказывать помощь близким, избегая для них лишнего внимания».

Возможно, нас кто-то осуждает за это решение. И нам искренне жаль, что впечатление сложилось именно такое. Но быть человечными и в первую очередь оказывать моральную и финансовую поддержку родственникам погибших для нас сейчас самое важное. Наша служба безопасности приступила к работе незамедлительно, в считаные минуты после происшествия. И будет работать 24/7 вплоть до момента вынесения приговора преступнику, — заявили в «Точке любви».

Также в официальном сообщении компании утверждается, что за восемь лет работы они «не сталкивались даже близко с похожими ситуациями» и что ежедневно работают «над увеличением безопасности» сотрудников и посетителей, а в свете последних событий предпринимают «дополнительные меры».