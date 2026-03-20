20 марта 2026 в 12:30

Бездрожжевой кулич за час — высокий, пористый и очень вкусный: рецепт на все времена

Беру кефир, яйца и сливочное масло — и готовлю кулич без дрожжей, который получается влажным и нежным с первого раза. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто боится связываться с дрожжевым тестом или просто хочет сэкономить время.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный мякиш с легкой лимонной ноткой и вкраплениями цукатов, который буквально тает во рту. Такой кулич не черствеет несколько дней и радует своим нежным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 120 миллилитров кефира, 160 граммов размягченного сливочного масла, 4 яйца, 140 граммов сахара, 8 граммов ванильного сахара, 240 граммов пшеничной муки, 20 граммов крахмала, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соды, щепотка соли, цедра с 1 лимона, 120 граммов сухофруктов или цукатов.

Масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности. По одному введите яйца, продолжая взбивать. Добавьте кефир и лимонную цедру, перемешайте. Муку смешайте с крахмалом, разрыхлителем, содой и солью, просейте в жидкую массу и аккуратно перемешайте. Вмешайте сухофрукты. Выложите тесто в смазанную форму и выпекайте при 180 градусах 45–50 минут.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
