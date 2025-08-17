Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 06:03

Без возни и стерилизации! Обалденное лечо с огурцами на зиму — рецепт супер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лечо с огурцами: хрустящее лето в банке! Представьте сочную смесь томатов, сладкого перца и неожиданных хрустящих огурчиков — это лечо, которое удивит даже бабушкины рецепты! Идеально к мясу, картошке или как яркая основа для сэндвичей.

Рецепт (на 3 л):

Шаг 1. Овощной дуэт

2 кг помидоров (лучше «сливки») прокрутите через мясорубку. Доведите до кипения в кастрюле.

Шаг 2. Хрустящие акценты

Добавьте:

• 1 кг болгарского перца (соломкой);

• 1 кг огурцов (крупной соломкой, семена удалите!);

• 2 моркови (тёртой);

• 3 головки чеснока (пластинками).

Варите 15 мин. на среднем огне.

Шаг 3. Магия маринада

Всыпьте:

• 100 г сахара;

• 2 ст. л. соли;

• 100 мл уксуса 9%;

• 1 ст. л. чёрного перца горошком;

• 1 ч. л. гвоздики.

Томите под крышкой 20 мин. Разлейте по банкам, закатайте. Переверните, укутайте одеялом на сутки. Храните в темноте.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

