Без возни и стерилизации! Обалденное лечо с огурцами на зиму — рецепт супер

Лечо с огурцами: хрустящее лето в банке! Представьте сочную смесь томатов, сладкого перца и неожиданных хрустящих огурчиков — это лечо, которое удивит даже бабушкины рецепты! Идеально к мясу, картошке или как яркая основа для сэндвичей.
Рецепт (на 3 л):
Шаг 1. Овощной дуэт
2 кг помидоров (лучше «сливки») прокрутите через мясорубку. Доведите до кипения в кастрюле.
Шаг 2. Хрустящие акценты
Добавьте:
• 1 кг болгарского перца (соломкой);
• 1 кг огурцов (крупной соломкой, семена удалите!);
• 2 моркови (тёртой);
• 3 головки чеснока (пластинками).
Варите 15 мин. на среднем огне.
Шаг 3. Магия маринада
Всыпьте:
• 100 г сахара;
• 2 ст. л. соли;
• 100 мл уксуса 9%;
• 1 ст. л. чёрного перца горошком;
• 1 ч. л. гвоздики.
Томите под крышкой 20 мин. Разлейте по банкам, закатайте. Переверните, укутайте одеялом на сутки. Храните в темноте.
