10 августа 2025 в 00:05

Без уксуса и стерилизации: маринованные помидоры — хранятся всю зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные помидоры без уксуса — нежная закуска, где сохраняется натуральная сладость томатов! Плоды остаются упругими, пропитываются ароматом чеснока, а лимонный сок придает легкую кислинку без резкости уксуса.

Рецепт без стерилизации: для приготовления уложите в чистые банки 1,5 кг мелких помидоров, добавив 4 зубчика чеснока, 2 зонтика укропа, 5 листьев смородины, 1 ч. л. горчичных зерен на литровую емкость. Залейте горячим рассолом (1 л воды, 1,5 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, сок 1 лимона), сразу закройте капроновыми крышками. Оставьте при комнатной температуре на 3 дня для естественного брожения (банки поставьте в миску — жидкость может подтекать), затем уберите в холодильник.

Через 2 недели помидоры готовы — они приобретут насыщенный вкус с тонкими нотками ферментированных продуктов. Эти помидоры отлично хранятся всю зиму в холодильнике.

Ранее стало известно, как вместе засолить огурцы с помидорами — рецепт на 3-литровую банку.

