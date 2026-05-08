Без муки, на яйцах и сыре: рулет с фаршем. Сочный, сырный и с обалденной корочкой

Этот рулет у меня дома теперь просят чаще обычных котлет. Внутри — сочный фарш, а вместо теста здесь мягкий сырно-омлетный корж. Все получается очень нежным, ароматным и при этом готовится намного проще, чем кажется.

А чтобы вкус был еще интереснее, я стала добавлять в начинку немного обжаренных шампиньонов. Они дают сочность и делают рулет более «ресторанным» на вкус.

Ингредиенты для коржа: твердый сыр — 100 г, яйца — 3 шт., майонез — 150 г, щепотка черного перца. Для начинки: фарш — 300 г, лук — 1 шт., чеснок — 1–2 зубчика, шампиньоны — 150 г, соль, перец и специи — по вкусу.

Сыр натираю на мелкой терке, добавляю яйца и майонез, все хорошо перемешиваю. Масса получается густоватой и очень сырной.

Противень застилаю пергаментом и распределяю смесь прямоугольником. Выпекаю примерно 12–15 минут при 180 градусах — корж должен только слегка подрумяниться.

Для начинки смешиваю фарш с луком, чесноком, специями и мелко обжаренными шампиньонами.

Готовый корж немного остужаю и распределяю сверху мясную начинку тонким слоем.

Затем аккуратно сворачиваю все рулетом прямо с помощью пергамента и отправляю обратно в духовку примерно на 35–45 минут.

