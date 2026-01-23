Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:30

Беру творог, капусту и яйца — и собираю нежнейший пирог буквально за полчаса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру творог, капусту и яйца — и собираю нежнейший пирог буквально за полчаса. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака, ужина или перекуса в дорогу. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое, тающее во рту творожное тесто и сочная, ароматная начинка из тушеной капусты с яйцом. Идеальный баланс нежности и сытности!

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г творога, 200 г муки, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли; для начинки — 400–500 г белокочанной капусты, 3–4 яйца, 1 луковица, соль, перец, сливочное масло для жарки. Приготовление: сначала разотрите творог с размягченным маслом, добавьте муку с разрыхлителем и солью, замесите мягкое тесто, скатайте в шар и уберите в холодильник. Затем мелко нашинкуйте капусту и лук, обжарьте лук до прозрачности, добавьте капусту, посолите, поперчите и тушите под крышкой 15–20 минут до мягкости. Яйца отварите, крупно порубите и смешайте с остывшей капустой. Тесто разделите на две неравные части, большую раскатайте и выложите в форму с бортиками, распределите начинку, накройте второй раскатанной лепешкой, защипните края и сделайте сверху несколько проколов вилкой. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме. Пирог вкусен и теплым, и холодным!

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
