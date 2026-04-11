Беру творог и горсть сыра — на завтрак подаю рваный лаваш: просто, сытно и очень вкусно. Нежнее хачапури и пирожков

Беру лаваш, творог и яйца — и за пару минут собираю рваный пирог, который печется сам, пока я накрываю на стол. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, когда хочется сытного и горячего, но нет времени возиться с тестом.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, кремовая заливка из молока и яиц, кусочки лаваша, которые пропитываются и становятся мягкими, творог придает сытость, а расплавленный сыр и свежая зелень делают каждый кусочек ароматным и сочным.

Для приготовления вам понадобится: 1 лист лаваша (или 4 маленьких), 200 г творога, 180 мл молока, 2 яйца, 100 г твердого сыра, пучок зелени, щепотка соли. Лаваш порвите на небольшие кусочки. В миске смешайте яйца, молоко и соль. Творог разомните вилкой, сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите.

Форму смажьте маслом, выложите половину лаваша, затем творог, зелень и сыр, сверху — оставшийся лаваш. Залейте яично-молочной смесью. Выпекайте при 180 °С 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячим — этот завтрак разбудит ароматом всех домашних.

