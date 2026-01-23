Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 17:00

Беру полкочана капусты, ароматные грибы и гречку — и сворачиваю уютный рулет-завиванец. Чудо по-украински

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру капустные листья, ароматные грибы и гречку — и сворачиваю уютный рулет-завиванец. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина или теплого воскресного обеда.

Получается душевная вкуснятина: нежные капустные листья, томленные до мягкости, скрывают ароматную, сытную начинку из гречки с лесными грибами и луком. А золотистая, аппетитная корочка сверху довершает это совершенство!

Для приготовления вам понадобится: 1 небольшой кочан капусты, горсть сушеных грибов, 1 стакан гречки, 2 луковицы, 2 яйца, панировочные сухари, 2 ст.л. сливочного масла, соль, перец.

Приготовление:

  1. Целый кочан капусты отварите в подсоленной воде 10-15 минут. Аккуратно разберите на отдельные листья, срезая утолщения. Грибы замочите, отварите и мелко порубите. Гречку сварите до готовности.

  2. Для начинки обжарьте на масле мелко нарезанный лук до золотистости, добавьте грибы, готовую гречку, одно сырое яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте.

  3. На большой рабочей поверхности выложите капустные листья внахлест, формируя прямоугольный пласт. Равномерно распределите начинку. Аккуратно и плотно сверните рулет.

  4. Переложите завиванец швом вниз в смазанную форму. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сухарями. Запекайте 30-40 минут при 180°C до румяной корочки. Подавайте, нарезав ломтями, со сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Тертая картошка и пучок укропа — отправляю в форму. Через час на столе пирог «Из детства» — с хрустящей корочкой и нежной начинкой
Общество
Тертая картошка и пучок укропа — отправляю в форму. Через час на столе пирог «Из детства» — с хрустящей корочкой и нежной начинкой
Котлеты совсем перестала жарить: готовлю митлоф — нужен фарш и баклажан. Никакой мороки с лепкой и брызгами масла
Общество
Котлеты совсем перестала жарить: готовлю митлоф — нужен фарш и баклажан. Никакой мороки с лепкой и брызгами масла
Делаю из курицы, сыра и теста сочные кармашки. Обжариваю — вкуснее любой шаурмы
Общество
Делаю из курицы, сыра и теста сочные кармашки. Обжариваю — вкуснее любой шаурмы
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
Семья и жизнь
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
Картофельное пюре с маслом: секрет идеальной нежности
Семья и жизнь
Картофельное пюре с маслом: секрет идеальной нежности
рецепты
капуста
кулинария
грибы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пензенской области объявили план «Ковер»
«Не ради пейзажей»: режиссер «Аватара» объяснил переезд в Новую Зеландию
«Сигнал тревоги»: Мясников предупредил об опасном симптоме инфаркта
Американец с болезнью Альцгеймера второй раз женился на супруге
Зеленский увидел в ВСУ фундамент для объединенных сил Европы
В АКОРТ заявили о снижении цен на молоко
Названы даты презентации новых устройств Apple
Экономист допустил снижение курса доллара до рекордно низких значений
После рейда «Здорового Отечества» с рынка в Одинцово выгнали нелегалов
Первая ракетка мира надела платье, посвященное критикующей Россию певице
Блокпост появился около школьного туалета в российском городе
Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ
Куда сходить в Москве в выходные 24–25 января: День студента в столице!
В Госдуме призвали к последовательной отмене ЕГЭ
Критик Шпагин раскрыл, зачем Богомолову пост ректора Школы-студии МХАТ
Цифровая стройка без иллюзий: какие технологии реально работают
Турецкий певец Semicenk впервые выступит в Москве
«Истерические идеи»: член СВОП о предложении Каллас создать спецтрибунал
«Лишить власти»: в Британии пришли в ярость после выходки Зеленского
В МИД Ирана назвали точное число жертв беспорядков
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.