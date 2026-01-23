Беру полкочана капусты, ароматные грибы и гречку — и сворачиваю уютный рулет-завиванец. Чудо по-украински

Беру капустные листья, ароматные грибы и гречку — и сворачиваю уютный рулет-завиванец. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина или теплого воскресного обеда.

Получается душевная вкуснятина: нежные капустные листья, томленные до мягкости, скрывают ароматную, сытную начинку из гречки с лесными грибами и луком. А золотистая, аппетитная корочка сверху довершает это совершенство!

Для приготовления вам понадобится: 1 небольшой кочан капусты, горсть сушеных грибов, 1 стакан гречки, 2 луковицы, 2 яйца, панировочные сухари, 2 ст.л. сливочного масла, соль, перец.

Приготовление:

Целый кочан капусты отварите в подсоленной воде 10-15 минут. Аккуратно разберите на отдельные листья, срезая утолщения. Грибы замочите, отварите и мелко порубите. Гречку сварите до готовности. Для начинки обжарьте на масле мелко нарезанный лук до золотистости, добавьте грибы, готовую гречку, одно сырое яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте. На большой рабочей поверхности выложите капустные листья внахлест, формируя прямоугольный пласт. Равномерно распределите начинку. Аккуратно и плотно сверните рулет. Переложите завиванец швом вниз в смазанную форму. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сухарями. Запекайте 30-40 минут при 180°C до румяной корочки. Подавайте, нарезав ломтями, со сливочным маслом.

