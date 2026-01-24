Беру курицу, тыкву и горсть сухофруктов — через час достаю из духовки съедобный горшочек с пловом

Беру курицу, рис, тыкву и горсть сухофруктов — и готовлю плов прямо в тыкве! Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для особого ужина или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: ароматный рассыпчатый рис с нежной курицей, сладкими изюмом и курагой, который пропитывается соками и запекается в собственной съедобной «посудине» из тыквы.

Для приготовления вам понадобится: 1 круглая тыква (1,5–2 кг), 300 г куриного филе, 1 стакан риса, 1 луковица, 50 г кураги, 50 г изюма, соль, перец, специи для плова, растительное масло. Срежьте верхушку тыквы, удалите семена. Курицу и лук нарежьте, обжарьте. Добавьте промытый рис, сухофрукты, специи, посолите, перемешайте. Начинку выложите в тыкву, залейте кипятком на 1–2 см выше риса. Накройте срезанной «крышечкой». Запекайте 1–1,5 часа при 180 °C до мягкости тыквы. Подавайте, выкладывая содержимое вместе с мякотью тыквы.

