Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 14:06

Беру кефир и яблоко: жарю улитки на сковороде — шикарные булочки-плюшки без духовки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется домашней выпечки, а включать духовку совсем нет желания, выручают эти яблочные улитки на сковороде. Тесто получается мягким и нежным благодаря кефиру, а сочная начинка из яблок делает булочки ароматными и по-настоящему уютными.

Особенно хорош этот рецепт тем, что готовится из самых простых продуктов. Пока закипает чайник, на столе уже появляются румяные улитки с золотистой корочкой и яблочным ароматом на всю кухню.

Для приготовления вам понадобится: кефир — 150 мл, яйцо — 1 шт., сахар — 3 ст. л., соль — 1/2 ч. л., мука — 330 г, разрыхлитель — 1 ч. л., яблоки — 2 шт., корица — 1 ч. л., сахар для начинки — 2 ст. л., растительное масло — для жарки, сахарная пудра — по желанию.

Яйцо взбейте с сахаром и солью, влейте кефир и перемешайте до однородности. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Накройте его и оставьте на 15 минут. Яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками, затем смешайте с корицей и сахаром.

Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, равномерно распределите яблочную начинку и сверните плотным рулетом. Хорошо защипните край, после чего нарежьте рулет на кусочки толщиной около 3–4 сантиметров. Каждый кусочек поставьте срезом вверх и слегка прижмите рукой, чтобы получились аккуратные улитки.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и жарьте булочки на среднем огне под крышкой по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности внутри. Перед подачей слегка посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит добавлять в яблочную начинку немного корицы. Во время жарки аромат получается почти как у свежих булочек из пекарни. А если взять кисло-сладкие яблоки, начинка становится особенно сочной и хорошо оттеняет сладость теста.

Проверено редакцией
Читайте также
Полкило фарша и готовое тесто — через 25 минут на столе «улитки»: слоистые, румяные, с мясной начинкой, лучше беляшей
Общество
Полкило фарша и готовое тесто — через 25 минут на столе «улитки»: слоистые, румяные, с мясной начинкой, лучше беляшей
Улитки из теста с начинкой: лучшие рецепты для чаепития и перекуса
Семья и жизнь
Улитки из теста с начинкой: лучшие рецепты для чаепития и перекуса
Вкуснее пиццы, проще пирога: завернули в лаваш — и приятного аппетита. Топовые улитки с беконом
Общество
Вкуснее пиццы, проще пирога: завернули в лаваш — и приятного аппетита. Топовые улитки с беконом
Шарлотку больше не пеку: сливочный манник «Три яблока» — новый фаворит, разваливается из-за нежной текстуры
Общество
Шарлотку больше не пеку: сливочный манник «Три яблока» — новый фаворит, разваливается из-за нежной текстуры
Все лето пеку яблочный пирог без яиц и молока: нежнее бисквита и в пост к чаю
Общество
Все лето пеку яблочный пирог без яиц и молока: нежнее бисквита и в пост к чаю
улитки
яблоки
рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи из Белоруссии срочно выехали в Россию
Адвокат назвал неочевидный признак, привлекающий грабителей
Студент решил закать пиццу на имя Адольфа Гитлер
Росавиация запретит низко летать над Москвой
Мостовой предсказал, кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Ветеринар рассказал о причинах возникновения астмы у животных
Финансист дал прогноз по ключевой ставке на заседании ЦБ 19 июня
Зеленский подтвердил участие в саммите по Украине в Гданьске
Сотрудница рязанского банка стала фигуранткой дела после фиктивной операции
Аварийная посадка самолета под Волгоградом привела к возбуждению дела
Военный эксперт ответил, кто помешает США заключить мир с Ираном
Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке
В БСЖ раскрыли цель теракта ВСУ против автобуса под Брянском
Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса
Трамп раскрыл, заплатят ли США Ирану $300 млрд
Алаудинов назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми
Архитектор назвал риски при реставрации старых домов
Адвокат оценил закон, разрешающий эвтаназию бездомных собак в регионе РФ
Малиновка, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июня
Экс-футболист сборной России предсказал лучшего бомбардира в истории ЧМ
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.