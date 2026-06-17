Беру кефир и яблоко: жарю улитки на сковороде — шикарные булочки-плюшки без духовки

Когда хочется домашней выпечки, а включать духовку совсем нет желания, выручают эти яблочные улитки на сковороде. Тесто получается мягким и нежным благодаря кефиру, а сочная начинка из яблок делает булочки ароматными и по-настоящему уютными.

Особенно хорош этот рецепт тем, что готовится из самых простых продуктов. Пока закипает чайник, на столе уже появляются румяные улитки с золотистой корочкой и яблочным ароматом на всю кухню.

Для приготовления вам понадобится: кефир — 150 мл, яйцо — 1 шт., сахар — 3 ст. л., соль — 1/2 ч. л., мука — 330 г, разрыхлитель — 1 ч. л., яблоки — 2 шт., корица — 1 ч. л., сахар для начинки — 2 ст. л., растительное масло — для жарки, сахарная пудра — по желанию.

Яйцо взбейте с сахаром и солью, влейте кефир и перемешайте до однородности. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Накройте его и оставьте на 15 минут. Яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками, затем смешайте с корицей и сахаром.

Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, равномерно распределите яблочную начинку и сверните плотным рулетом. Хорошо защипните край, после чего нарежьте рулет на кусочки толщиной около 3–4 сантиметров. Каждый кусочек поставьте срезом вверх и слегка прижмите рукой, чтобы получились аккуратные улитки.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и жарьте булочки на среднем огне под крышкой по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности внутри. Перед подачей слегка посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит добавлять в яблочную начинку немного корицы. Во время жарки аромат получается почти как у свежих булочек из пекарни. А если взять кисло-сладкие яблоки, начинка становится особенно сочной и хорошо оттеняет сладость теста.