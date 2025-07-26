Беру капусту и яйца! Через 30 минут на столе хрустящее чудо с начинкой!

Беру капусту и яйца! Через 30 минут на столе хрустящее чудо с начинкой!

Песочный пирог с капустой — сытное удовольствие с хрустящей корочкой. Этот необычный пирог станет настоящим открытием для любителей несладкой выпечки. Нежное песочное тесто и сочная капустная начинка создают идеальный баланс хруста и мягкости. Такой пирог хорош и горячим, и холодным — идеальный вариант для завтрака или лёгкого ужина.

Начните с теста: смешайте 300 г муки с 150 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Разотрите руками в крошку, добавьте 1 яйцо, щепотку соли и 2–3 ст. л. ледяной воды. Быстро замесите тесто, соберите в шар и уберите в холодильник на 30 минут.

Для начинки нашинкуйте 500 г белокочанной капусты, обжарьте на 2 ст. л. масла с 1 нарезанной луковицей до мягкости. В конце добавьте 2 варёных яйца кубиками, соль, перец и 1 ст. л. томатной пасты для цвета.

Раскатайте тесто, выложите в форму с бортиками, наполните начинкой. Запекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой — так пирог не развалится.

Совет: для пикантности можно добавить в начинку немного бекона или сыра.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!