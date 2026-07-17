Беру капусту, фарш и рис — и готовлю голубцы «Семейные» в сливочном соусе: сытный ужин без хлопот

Беру капусту, фарш и рис — и готовлю голубцы «Семейные» в сливочном соусе: сытный ужин без хлопот

Капуста, фарш, рис и сливочное масло — вот и все, что нужно для этих голубцов. Самое сложное — аккуратно отделить листья, а дальше дело техники: формирую, выкладываю в форму, заливаю соусом и запекаю. Получается сочно, мягко, с легкой кислинкой от томата и сливочной ноткой.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 кочан (около 1 кг), фарш (свинина + говядина) — 400 г, рис — 200 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., пастернак (корень) — 1 шт., сельдерей (корень) — 50 г, сметана (жирность 20%) — 100 мл, томатная паста — 1 ст. л., масло сливочное — 30 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, лавровый лист — 2 шт., зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Как готовлю

Сначала разбираю капусту: вырезаю кочерыжку, опускаю кочан в кипяток на 3–5 минут, чтобы листья стали гибкими. Снимаю 8–10 крупных листьев, срезаю утолщения. Тем временем варю рис до полуготовности, смешиваю его с фаршем, мелко рубленным луком, солью и перцем. Для начинки тру на терке пастернак и сельдерей, слегка обжариваю их на сливочном масле до мягкости.

Формирую голубцы: на каждый лист кладу ложку начинки, сворачиваю конвертиком. Выкладываю плотно в форму для запекания.

Готовлю заливку: смешиваю сметану, томатную пасту, 100 мл воды, соль и перец, заливаю голубцы. Отправляю в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут. За 5 минут до готовности посыпаю зеленью и кладу сверху кусочек сливочного масла.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Секрет, который я для себя открыл: предварительно обжаренные капустные листья дают совершенно другую текстуру — они не становятся «мокрыми», а остаются эластичными и слегка хрустящими.