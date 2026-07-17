Казан заменил мне шампуры на летних пикниках — готовим шурпу: тот самый вкус, который не повторить на плите

Казан заменил мне шампуры на летних пикниках — готовим шурпу: тот самый вкус, который не повторить на плите

Беру 1,5 кг говядины на кости, пару кило овощей и отправляюсь к костру — через 2 часа получаю шурпу, которую невозможно сварить на кухонной плите. Крупные ломти мяса, картошка дольками, морковь и томаты кусками, а в финале — чесночно-зеленая заправка, которая взрывает вкус.

Ингредиенты

Вода — 4 л, говядина на кости — 1,5 кг, картофель — 1 кг, лук репчатый — 300 г, морковь — 300 г, томат — 300 г, чеснок — 1 головка, масло растительное рафинированное — 3 ст. л., кинза — 4 веточки, петрушка — 4 веточки, зира — 1 ч. л., лавровый лист — 3 шт., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разжигаю костер и ставлю казан с маслом — обжариваю крупные куски говядины до румяной корочки. Вливаю воду, довожу до кипения, снимаю пену, раздвигаю угли для слабого кипения и бросаю зиру с лавровым листом — томлю час-полтора. Тем временем режу все овощи крупно: сначала в казан идут морковь с луком, через 10 минут картошка, еще через 10 — томаты.

Самое интересное — чесночная заправка: зубчики чеснока раздавливаю ножом, крупно рублю зелень и растираю все с солью в миске. Отправляю эту смесь в почти готовую шурпу, даю покипеть 5 минут, снимаю с огня и настаиваю под крышкой 10 минут. Подаю с пресными лепешками, разогретыми на углях, и тонкими кольцами красного лука.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. И мой главный совет — не мельчите овощи! Крупные куски моркови и томатов не развариваются в кашу, а остаются самостоятельными, сочными кусочками.