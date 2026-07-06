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06 июля 2026 в 18:00

Беру кабачки и куриную грудку — объединяю в сковороде и подаю на ужин в нежном соусе: как из ресторана

Фото: D-NEWS.ru
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Из самых простых продуктов, которые по отдельности нравятся далеко не всем, легко приготовить блюдо, которое по вкусу и внешнему виду будет выглядеть как из ресторана. Кабачки с курицей в нежном сметанном соусе — одно из таких.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 400 г куриной грудки, 1 луковица, 2 помидора, 3 зубчика чеснока, 150 г сметаны, 50 г твердого сыра, соль, перец, паприка, зелень (укроп, петрушка), растительное масло.

Лук мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до прозрачности. Куриную грудку нарежьте кубиками, добавьте к луку, жарьте до золотистого цвета. Добавьте нарезанные помидоры, посолите, тушите 5 минут. Кабачки нарежьте брусочками, добавьте в сковороду, тушите 7–10 минут. Добавьте выдавленный чеснок, сметану, специи, перемешайте и тушите еще 3–4 минуты. В конце посыпьте тертым сыром и рубленой зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовла приготовить кабачки с курицей. Блюдо получилось сытным, но легким, а на приготовление ушло всего 30 минут. Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. горчицы.

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные кабачки — легкий вариант без фарша.

Проверено редакцией
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