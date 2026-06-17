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17 июня 2026 в 17:00

Беру фарш и полкочана капусты — через 30 минут «Мясная сказка»: нажористо и просто, а кастрюля не нужна

Фото: D-NEWS.ru
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Беру капусту, фарш и сыр — выкладываю слоями на сковороду, тушу под крышкой, а сверху посыпаю сыром и запекаю до румяной корочки. Никаких голубцов, никакой возни с кастрюлями. Получается обалденная вкуснятина: сочный фарш, мягкая капуста, а сверху — тягучая сырная шапка. Нажористо, просто и быстро.

Для приготовления вам понадобится: 500 г капусты, 500 г мясного фарша, 2 луковицы, 2 моркови, 3 ст. ложки томатной пасты, 150 г твёрдого сыра, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец. Капусту нашинкуйте, лук и морковь нарежьте. На сковороде обжарьте лук с морковью, добавьте фарш, жарьте 7 минут. Засыпьте капусту, влейте томатную пасту, разведённую в 200 мл воды, посолите, поперчите. Накройте крышкой, тушите 15 минут. Посыпьте тёртым сыром, запекайте под крышкой ещё 5 минут до расплавления сыра. Подавайте горячим.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти голубцы-запеканку. Даже те, кто не любит капусту, просили добавки. Кстати, вместо томатной пасты можно взять свежие помидоры — вкус будет ярче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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фарш
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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