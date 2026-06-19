Беру чесночные стрелки и пеку овощи в духовке: интересный летний салат — буря красок и ароматов

Беру чесночные стрелки и пеку овощи в духовке: интересный летний салат — буря красок и ароматов

Летом хочется готовить как можно больше блюд из свежих сезонных овощей. Когда на грядках появляются чесночные стрелки, я обязательно вспоминаю этот яркий салат. В нем нет ничего сложного, но сочетание запеченных овощей, ароматной зелени и необычной заправки превращает обычный набор продуктов в настоящее летнее удовольствие.

Особую изюминку салату придают именно чесночные стрелки.

Для приготовления вам понадобится: баклажаны — 2 шт., болгарский перец — 2 шт., чесночные стрелки — 2 горсти, кинза — 1/2 пучка. Для заправки: оливковое масло — 4 ст. л., соевый соус — 4 ст. л., сахар — 1 ст. л., грецкие орехи — 1 ст. л., тыквенные семечки — 1 ст. л., кунжут — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л.

Баклажаны нарежьте кружочками, а сладкий перец крупными кусочками. Слегка сбрызните овощи маслом и запекайте в духовке при 200 градусах около 25 минут до мягкости и легкого румянца. Чесночные стрелки нарежьте и быстро обжарьте на сковороде.

Переложите все овощи в салатник, добавьте рубленую кинзу. Для заправки смешайте масло, соевый соус, лимонный сок, сахар, измельченные орехи, кунжут и семечки, прогрейте почти до кипения и сразу снимите с огня. Полейте салат горячей заправкой и аккуратно перемешайте.