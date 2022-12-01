Белый медведь Диксон впервые наелся до отвала после операции Спасенный с острова Диксон белый медведь впервые смог наесться после удаления сломанного клыка

Фото: t.me/svetlanaakulova1

В вольере Диксона

Раненый белый медведь, спасенный с острова Диксон в Красноярском крае, восстановился после удаления клыка, написала в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Животное снова ест, ни в чем себя не ограничивая.

Рана в челюсти зажила, и жевать он может абсолютно безболезненно. Посмотрите, с каким удовольствием Диксон хрумкает, — сообщила Акулова.

Медведь Диксон стал жертвой браконьеров в Красноярском крае. Чтобы спасти умирающее животное, его привезли в Московский зоопарк. Хищника постоянно осматривают ветеринары, он проходит необходимые медицинские процедуры. Зоологи отмечают улучшение состояния медведя, которого искалечили люди.

Животное поступило в зоопарк со сломанным клыком. Лишь спустя несколько дней в Москве ему провели операцию по удалению клыка. Сделать это сразу было нельзя из-за тяжелого состояния.

Ранее Московский зоопарк опубликовал другое видео со спасенным белым медведем Диксоном, который занимается на тренингах. Проходящий реабилитацию зверь, у которого обездвижена часть тела, дисциплинированно выполняет команды зоолога.