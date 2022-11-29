«Умный, послушный, понимающий»: медведь Диксон освоил тренинги в зоопарке Московский зоопарк показал тренировки спасенного медведя Диксона

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московский зоопарк опубликовал видео со спасенным белым медведем Диксоном, который занимается на тренингах. Проходящий реабилитацию медведь, у которого обездвижена часть тела, дисциплинированно выполняет команды зоолога.

На кадрах видно, как по просьбе «наставника» мишка ставит на решетку одну лапу, потом другую, а после убирает их. У сотрудников зоопарка его умения вызывают восхищение.

Умный, послушный, понимающий медведь — как хорошо у него все получается! Но все же не стоит забывать, какая большая работа зоологов стоит за этим, — говорится в подписи к ролику.

Медведь Диксон стал жертвой браконьеров в Красноярском крае. Чтобы спасти умирающее животное, его привезли в Московский зоопарк. Мишку постоянно осматривают ветеринары, он проходит необходимые медицинские процедуры. Зоологи отмечают улучшение состояния медведя, которого искалечили люди.

Ранее Московский зоопарк сообщил, что медведю Диксону провели операцию по удалению сломанного клыка. Животное уже поступило в зоопарк с поврежденным зубом, но в первые дни удалить его было невозможно из-за того, что мишка находился в тяжелом состоянии.