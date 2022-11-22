Московский зоопарк сообщил, что медведю Диксону удалили поврежденный клык

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московский зоопарк сообщил, что медведю Диксону провели операцию по удалению сломанного клыка. Животное уже поступило в зоопарк с поврежденным зубом, но в первые дни удалить его было невозможно из-за того, что мишка находился в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале МосЗоо.

Медведя доставили в столицу из Красноярского края после тяжелого ранения, полученного от браконьеров. У зверя парализована задняя часть тела из-за перелома позвоночника и ушиб спинного мозга из-за самодельной картечи. В зоопарке мишка проходит реабилитацию и зоологи отмечают первые улучшения в его состоянии.

За прошедшие два месяца медведь окреп, состояние его стабилизировалось, что позволило провести анестезию с наименьшим риском для жизни, — говорится в сообщении.

По мнению врачей, оставлять клык было опасно из-за того, что он изломан по всей длине, а вокруг корня зуба началось воспаление. К тому же, его удаление не повлияет на процесс пережевывания пищи: охотиться Диксону не надо, а еду ему могут всегда порезать.

Операция длилась около 2,5 часов: процедура прошла успешно, в штатном режиме. Врачи проследили — Диксон благополучно проснулся. В течение ближайших нескольких дней он будет получать нестероидные противовоспалительные и обезболивающие препараты, — сказано в сообщении.

Ранее Московский зоопарк сообщил, что в реабилитации красноярского медведя Диксона, пострадавшего от рук браконьеров, наблюдаются положительные результаты. Зоологи все чаще наблюдают движения голеностопа на задних лапах медведя, что говорит о регрессе пареза конечностей.