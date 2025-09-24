Белоснежный водопад, который цветет весной и летом после осенней посадки

Нивяник (садовая ромашка) — многолетник, который цветет весной и летом после осенней посадки, к июню превращаясь в белоснежный водопад крупных цветов с желтой сердцевиной.

Его преимущества: морозостойкость, способность расти на любых почвах (даже на глине), засухоустойчивость и минимальный уход. Нивяник не требует подкормок, не болеет, не боится морозов и тени.

Посев в октябре-ноябре: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем компоста и прижмите лапником для снегозадержания. Весной нивяник взойдет сам, а через год образует пышные кусты высотой до 80 см. Он идеален для деревенских садов, бордюров и букетов — растение, которое годами радует красотой без вашего участия.

