Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 08:00

Белоснежный водопад, который цветет весной и летом после осенней посадки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нивяник (садовая ромашка) — многолетник, который цветет весной и летом после осенней посадки, к июню превращаясь в белоснежный водопад крупных цветов с желтой сердцевиной.

Его преимущества: морозостойкость, способность расти на любых почвах (даже на глине), засухоустойчивость и минимальный уход. Нивяник не требует подкормок, не болеет, не боится морозов и тени.

Посев в октябре-ноябре: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем компоста и прижмите лапником для снегозадержания. Весной нивяник взойдет сам, а через год образует пышные кусты высотой до 80 см. Он идеален для деревенских садов, бордюров и букетов — растение, которое годами радует красотой без вашего участия.

Ранее был назван многолетник, который живет 50 лет, не болеет, пышно цветет. Можно сажать под зиму.

Читайте также
Осенняя обрезка гортензии для пышного цветения весной — тонкости ухода за разными видами кустарника
Общество
Осенняя обрезка гортензии для пышного цветения весной — тонкости ухода за разными видами кустарника
Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки
Общество
Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки
Этот многолетник расцветет из-под снега раньше крокусов: сажать в сентябре — октябре
Общество
Этот многолетник расцветет из-под снега раньше крокусов: сажать в сентябре — октябре
Зацветет уже в мае после осенней посадки: кустарник, который не боится морозов и тени
Общество
Зацветет уже в мае после осенней посадки: кустарник, который не боится морозов и тени
Пышный ковер шелковых соцветий из семян: цветок для подзимней посадки
Общество
Пышный ковер шелковых соцветий из семян: цветок для подзимней посадки
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США назвали слова Трампа, которые обрекли Украину на гибель
На ЗАЭС заявили о ежедневных обстрелах ВСУ районов вокруг станции
В России готовятся поднять ставку НДС впервые с 2019 года
Российские компании получили «письма счастья» от хакеров
Италия запретила россиянам с шенгенской визой ездить в семь стран Европы
Зеленский ответил на слова Трампа о границах Украины
Сбежавшего из суда «покурить» экс-чиновника Росимущества нашли мертвым
Беспилотники атаковали предприятие нефтехимии в российском регионе
Десятки людей эвакуированы после взрыва газа в российском городе
Как правильно платить налог на вклады в 2025 году: инструкция, что дальше
Особняк известнейшей российской певицы призвали передать РПЦ
Появились детали громкого дела о хищении 152 млн рублей в Курской области
Подарок Путина Китаю заставил Трампа нервно звонить в Пекин
Крупная корпорация захотела отдать свои активы государству
В российском городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров
Один из главных экспортеров вина в Россию сокращает поставки
«Обедали в пабе»: ирландский журналист поставил Зеленского на место
«Русский учу»: немецкий политик обратился к России по щекотливому поводу
ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С
«Ястребы» одержали шестую подряд победу в КХЛ
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.