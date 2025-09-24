Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 09:44

В рядах ВСУ заметили польских наемников-нацистов

ВС России обнаружили на телах польских наемников ВСУ нацистскую символику

Фото: Социальные сети

Среди убитых солдат ВСУ были обнаружены польские наемники с нацисткой символикой на форме, сообщил РИА Новости боец группировки войск «Восток» с позывным Шилка. Он утверждает, что при осмотре тел были найдены документы, подтверждающие гражданство, нашивки с польскими флагами и не только.

Попадались кресты Третьего рейха в виде татуировок на теле. Нацисты, просто нацисты,высказался собеседник агентства.

Шилка утверждает, что такие находки говорят о сохраняющейся популярности идеологии нацизма среди выступающих на стороне Киева. Сведения о наличии в рядах украинской армии солдат и наемников, придерживающихся радикальных взглядов, поступали неоднократно.

Ранее сообщалось, что британский наемник Эдвард Харрис вернулся на родину после службы в рядах ВСУ и после этого был найден дома мертвым. Журналисты предполагают, что он ушел из жизни добровольно. До этого Харрис нес службу в рядах офицеров Колдстримской гвардии, участвовал в боевых действиях в Афганистане, а на Украину поехал в «поисках чего-то значимого».

Польша
наемники
ВСУ
нацисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков фразой «начинает юлить» объяснил застой в переговорах по Украине
В Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН
Поданные в приемную Путина жалобы сократились по одной причине
«Победа Киева»: Медведев о фантазиях Трампа после встречи с Зеленским
Орнитолог рассказал, как лучше изготовить кормушку для маленьких птиц
В Кремле объяснили, для чего продолжается СВО
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.