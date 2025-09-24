Среди убитых солдат ВСУ были обнаружены польские наемники с нацисткой символикой на форме, сообщил РИА Новости боец группировки войск «Восток» с позывным Шилка. Он утверждает, что при осмотре тел были найдены документы, подтверждающие гражданство, нашивки с польскими флагами и не только.

Попадались кресты Третьего рейха в виде татуировок на теле. Нацисты, просто нацисты, — высказался собеседник агентства.

Шилка утверждает, что такие находки говорят о сохраняющейся популярности идеологии нацизма среди выступающих на стороне Киева. Сведения о наличии в рядах украинской армии солдат и наемников, придерживающихся радикальных взглядов, поступали неоднократно.

Ранее сообщалось, что британский наемник Эдвард Харрис вернулся на родину после службы в рядах ВСУ и после этого был найден дома мертвым. Журналисты предполагают, что он ушел из жизни добровольно. До этого Харрис нес службу в рядах офицеров Колдстримской гвардии, участвовал в боевых действиях в Афганистане, а на Украину поехал в «поисках чего-то значимого».