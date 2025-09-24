Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 10:05

Найденные в болоте останки опознали спустя 50 лет

People: в США спустя 50 лет опознали останки пропавшей в 1974 году девушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США спустя 50 лет удалось идентифицировать останки девушки, пропавшей в 1974 году в штате Орегон, сообщает People. Останки 21-летней Мэрион Винетты Нэгл Макуортер были обнаружены охотником в болотистой местности у подножья Каскадных гор в 1976 году, но идентифицировать их не удавалось десятилетиями. Прорыв в расследовании произошел в июне 2025 года, когда в базу данных внесли информацию родственницы.

Я была очень удивлена, когда мне позвонили. Очень хорошо, что они нашли меня благодаря ДНК, — сказала двоюродная сестра погибшей.

Полиция установила, что в день исчезновения девушка просила тетю забрать ее из торгового центра и упоминала мужчину на белом пикапе. Его личность пока не установлена. Расследование обстоятельств смерти продолжается.

Ранее сообщалось, что в США арендодатель Брент Флэниган выселил 39-летнюю женщину из съемного дома в Кадоган-Тауншип за неуплату. Когда он зашел в пустующее жилье, чтобы навести порядок, почувствовал сильный запах, исходивший от мусорного мешка в шкафу. Внутри он обнаружил мертвого младенца и немедленно вызвал полицию. Это был не единственный найденный труп.

