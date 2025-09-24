Стало известно решение суда по напавшей на российское посольство украинке Суд признал законным семилетний приговор украинке Крат за атаку на посольство РФ

Суд признал законным семилетний заочный приговор украинской гражданке Ирме Крат, пытавшейся поджечь здание российского посольства в Киеве в 2016 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, и он вступил в законную силу.

Приговор оставлен без изменения, — говорится в материалах.

В январе Московский городской суд заочно приговорил Крат к семи годам колонии за нападение на российское посольство в Киеве, сообщала столичная прокуратура. 10 марта 2016 года она вместе с двумя соучастниками подожгла фитили «коктейлей Молотова» и бросила четыре зажигательных устройства на территорию диппредставительства.

