24 сентября 2025 в 09:57

Стало известно решение суда по напавшей на российское посольство украинке

Суд признал законным семилетний приговор украинке Крат за атаку на посольство РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суд признал законным семилетний заочный приговор украинской гражданке Ирме Крат, пытавшейся поджечь здание российского посольства в Киеве в 2016 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, и он вступил в законную силу.

Приговор оставлен без изменения, — говорится в материалах.

В январе Московский городской суд заочно приговорил Крат к семи годам колонии за нападение на российское посольство в Киеве, сообщала столичная прокуратура. 10 марта 2016 года она вместе с двумя соучастниками подожгла фитили «коктейлей Молотова» и бросила четыре зажигательных устройства на территорию диппредставительства.

Ранее подростку из Москвы предъявили обвинение в теракте. Он подозревается в поджоге объекта транспортной инфраструктуры на 15-м километре Павелецкого направления МЖД. Инцидент произошел на перегоне Бирюлево-Товарная — Чертаново. Подросток снимал свои действия на телефон. Он поджег объект за небольшую сумму денег, которую ему пообещал незнакомец в мессенджере. Юноша признал вину.

