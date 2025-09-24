Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Тюремщица завела роман с преступником и избежала его участи

В Британии сотрудница тюрьмы избежала заключения после отношений с преступником

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молодая сотрудница исправительного учреждения в Великобритании избежала реального тюремного заключения, после того как вступила в романтические отношения с осужденным, отбывающим срок, сообщает издание Daily Star. 23-летняя Меган Брин, работавшая в тюрьме графства Гвент в Уэльсе, получила 10 месяцев условно и 18 месяцев нахождения под надзором.

Расследование в отношении Брин началось после того, как она сама призналась коллегам в отношениях с заключенным. Выяснилось, что роман между тюремщицей и осужденным за наркоторговлю мужчиной завязался, когда ей было всего 19 лет, и она только начинала свою карьеру. Преступник содержался в тюрьме с облегченными условиями содержания, что позволяло ему временно покидать учреждение. В такие периоды Брин встречалась с ним, посещала его дом в Ливерпуле, знакомилась с его родственниками и проводила с ним ночи в отеле.

Когда Брин поделилась подробностями своих отношений с коллегами, они сначала не поверили. Позднее они в этом убедились и написали на подругу заявление в полицию. На вопрос о возможном наказании, Брин ответила, что ожидает около пяти лет лишения свободы, полагая, что «никто никому не скажет».

В ходе следствия установили, что Брин совершила около 600 звонков своему возлюбленному. Это стало возможным после того, как мужчину перевели на работу на птицеферму рядом с тюрьмой и выдали ему мобильный телефон.

Несмотря на серьезность нарушений, суд вынес мягкое решение, учитывая наличие у Брин малолетнего ребенка и ее беременность. Личность отца детей не разглашается.

Ранее стало известно, что тысячи преступников в Великобритании смогут избежать заключения под стражу из-за переполненности местных тюрем. В сентябре соответствующий законопроект планировали рассмотреть в парламенте.

