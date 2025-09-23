В Госдуме раскрыли детали закона о статусе ветеранов для экс-заключенных Цивилева разъяснила законопроект о статусе ветеранов для экс-заключенных

Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, выступила в Госдуме и дала пояснения касаемо законопроекта о присвоении статуса ветерана боевых действий бывшим заключенным, участвовавшим в СВО до сентября 2023 года, передает корреспондент NEWS.ru. Документ уже принят в первом чтении.

С целью установления статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на особых условиях, <...> в составе специализированных формирований на основе соглашений, заключенных с Министерством обороны в период с 1 октября 2022 до 1 сентября 2023 года. Принятие законопроекта позволит указанным гражданам или членам их семей получить удостоверение ветерана боевых действий, а также оформить соответствующие социальные льготы, — заявила Цивилева.

Она уточнила, что до сентября 2023 года граждане с судимостью подписывали соглашение с правом досрочного прекращения через три месяца и возвращения к мирной жизни с помилованием. При этом им не присваивался статус ветерана, полагались только отдельные выплаты. С 2023 года соглашения заменили бессрочные контракты с Министерством обороны, которые могут быть прекращены только по состоянию здоровья или в случае гибели.

Ранее президент России Владимир Путин высказался против введения квот для участников СВО в органах власти, предупредив о риске формализма. Он подчеркнул, что ключевым критерием при подборе кадров должны быть личные и деловые качества, а не принадлежность к определенной группе.