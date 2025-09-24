Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 10:06

В ЕК признали нехватку ресурсов для обнаружения дронов

Еврокомиссар Кубилюс: у ЕС недостаточно ресурсов для обнаружения дронов

Фото: Социальные сети

У Евросоюза не хватает возможностей для обнаружения дронов, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс порталу Euractiv. По его словам, текущие средства ЕС не подходят — у маленьких БПЛА своя специфика.

Нам нужно понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников, — подчеркнул Кубилюс.

По данным западного портала, Евросоюз может улучшить ситуацию в течение года. Однако, чтобы создать полноценную «стену дронов» на суше и море, понадобится намного больше времени, добавили аналитики.

Ранее постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил, что Европейский союз продолжает раскручивать маховик войны и создавать из России образ врага. При этом ЕС не присоединяется к усилиям, направленным на установление мира на Украине, констатировал дипломат.

Также западные журналисты указывали, что Евросоюз рассматривает возможность введения торговых ограничений, в том числе пошлин и тарифов, для того чтобы помешать поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Такие меры не потребуют согласия от всех членов объединения, таких как Будапешт и Братислава, пояснили аналитики.

