24 сентября 2025 в 09:58

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения

Росавиация: аэропорт Уфы временно не принимает и не отправляет рейсы

Здание международного аэропорта Уфа Здание международного аэропорта Уфа Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости

Аэропорт Уфы временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Сочи, Геленджика и Оренбурга были введены временные ограничения. Они связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Позднее воздушные гавани первых двух городов возобновили работу.

До этого план «Ковер» был введен над некоторыми районами Пензенской области, сообщили местные власти. Запреты на полеты также фиксировались в аэропорту Самары, Саратова и Волгограда. Через некоторое время воздушные гавани этих городов открыли.

23 сентября сообщалось, что петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения. Остальные 11 рейсов из 20 перенаправленных были отменены.

Россия
Уфа
аэропорты
Росавиация
