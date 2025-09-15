Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 09:33

Белорусские смаженки с фаршем! Обалденная вкуснятина на завтрак или перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смаженки с фаршем — это белорусская кулинарная легенда, идеально сочетающая в себе сытность домашней выпечки и удобство быстрого перекуса. Эти открытые пироги с сочной мясной начинкой и нежной сметанной заливкой покоряют с первого кусочка своей простотой и насыщенным вкусом. Они напоминают одновременно и пиццу, и французский киш, но обладают неповторимым славянским характером — душевные и ароматные.

Вам понадобится: для теста — 2,5 стакана муки, 1 стакан кефира, 1/2 ч. л. соды, 1 ч. л. сахара, щепотка соли; для начинки — 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 вареных яйца, 100 г твердого сыра; для заливки — 200 г сметаны, 2 сырых яйца, соль, перец. Замесите тесто из муки, кефира, соды, соли и сахара, разделите на 6 частей, раскатайте в лепешки. Обжарьте лук с фаршем до готовности, посолите, поперчите. Выложите тесто на противень, сформируйте бортики. Распределите начинку, сверху — тертые вареные яйца и сыр. Взбейте сметану с сырыми яйцами, залейте смаженки. Выпекайте 25 минут при 180°C до золотистого цвета.

