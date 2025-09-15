Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 09:00

Этот завтрак дети съедают за 2 минуты: запеченный багет с сыром и чесноком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченный багет с сыром и чесноком — это идеальный способ подкрепиться. Блюдо готовится быстрее, чем тосты, и выглядит как пицца. Этот завтрак дети съедают за 2 минуты.

Для приготовления разрежьте багет вдоль пополам. Приготовьте намазку: смешайте 200 г мягкого творожного сыра, 2 измельченных зубчика чеснока, 3 ст. л. тертого твердого сыра, 2 ст. л. сметаны и мелко нарезанную зелень. Намажьте полученной смесью половинки багета, посыпьте сверху сыром и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 10 минут до румяной корочки.

Подавайте сразу — это блюдо можно есть руками, оно не крошится и не пачкает одежду. Такой завтрак оценят даже самые капризные едоки, а родителям понравится скорость приготовления.

Ранее стало известно, как приготовить пирог из пачки творога и трех яблок: десерт без возни с тестом и начинкой.

завтраки
рецепты
сыры
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.