Этот завтрак дети съедают за 2 минуты: запеченный багет с сыром и чесноком

Этот завтрак дети съедают за 2 минуты: запеченный багет с сыром и чесноком

Запеченный багет с сыром и чесноком — это идеальный способ подкрепиться. Блюдо готовится быстрее, чем тосты, и выглядит как пицца. Этот завтрак дети съедают за 2 минуты.

Для приготовления разрежьте багет вдоль пополам. Приготовьте намазку: смешайте 200 г мягкого творожного сыра, 2 измельченных зубчика чеснока, 3 ст. л. тертого твердого сыра, 2 ст. л. сметаны и мелко нарезанную зелень. Намажьте полученной смесью половинки багета, посыпьте сверху сыром и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 10 минут до румяной корочки.

Подавайте сразу — это блюдо можно есть руками, оно не крошится и не пачкает одежду. Такой завтрак оценят даже самые капризные едоки, а родителям понравится скорость приготовления.

Ранее стало известно, как приготовить пирог из пачки творога и трех яблок: десерт без возни с тестом и начинкой.