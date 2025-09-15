Вместо омлетов и яичницы готовлю такой завтрак — императорские гренки

Императорские гренки — это изысканный вариант классического завтрака, который сочетает хрустящий хлеб, нежную яичную заливку и сытную начинку из колбасы и сыра. Блюдо готовится быстро, но выглядит по-праздничному и обладает насыщенным вкусом. Эти гренки станут идеальным началом дня или вариантом для сытного перекуса.

4 яйца взбивают с 35 мл сливок, солью и перцем. 3-4 кусочка батона выкладывают в форму. Сверху распределяют 60–100 г нарезанной колбасы, посыпают 60–100 г тертого сыра и зеленью. Заливают яичной смесью, дают пропитаться 5 минут. Посыпают хлопьями чили и итальянскими травами. Запекают при 180°C 25 минут до золотистой корочки. Подают сразу, пока гренки хрустящие.

